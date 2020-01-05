الامارات | إعادة تأهيل البنية التحتية لمدينة زايد وبينونة بـ 144.8 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل البنية التحتية لمدينة زايد وبينونة بـ 144.8 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، وبلدية منطقة الظفرة، تنفيذ أعمال مشروع إنشاء وتصميم الطرق الداخلية وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية في مدينة زايد وبينونة، والقطاع 18 وحوض MZW بمنطقة الظفرة، بكُلفة تقدر بـ144.8 مليون درهم.

وأوضح الطرفان أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال طرق داخلية رئيسة وفرعية مع خدمات البنية التحتية الأخرى، مثل إنشاء شبكات لمياه الشرب والري والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنارة الطرق الداخلية، وفوهات مكافحة الحريق، وكبلات الطاقة، ومحطات الكهرباء، وعبّارات الاتصالات، وأرصفة المشاة، ومواقف السيارات، وغيرها.

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وأشار الجانبان إلى أن المشروع يخدم 294 قسيمة سكنية وحكومية وتجارية وخدمات، وأربعة مساجد، وأربع حدائق، وأربعة مسطحات خضراء، متضمناً تجهير البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات. وتعتزم شركة مساندة وبلدية منطقة الظفرة إنجاز المشروع وتسليمه في الربع الأخير من عام 2020، بحسب الخطة المعتمدة للإنجاز وفقاً لأرقى المواصفات وأعلى المعايير العالمية. وأوضحت «مساندة» أن المشروع يشتمل على تخطيط وإعادة تأهيل الطرق القائمة وإضافة ممرات للمشاة ومواقف للسيارات وأعمال إنارة للشوارع وتركيب لوحات مرورية وإرشادية، فضلاً عن إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وشبكة المياه والكهرباء القائمة والري، إلى جانب أعمال نقل وتمديد وإعادة تمركز لبعض خدمات البنية التحتية مثل خطوط الكهرباء، وأعمال محطات التوزيع الثانوية، إضافة إلى شبكة مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

وبيّنت «مساندة» أن المشروع يتضمن تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 14.5 كيلومتراً، ويشمل تمديد كبلات كهربائية بطول 77.2 كيلومتراً، وأيضاً بناء وتركيب خطوط مياه بأقطار مختلفة مع الملحقات كافة بطول 50.8 كيلومتراً، إلى جانب إنشاء شبكة صرف صحي بطول 11.2 كيلومتراً لتغطية القسائم مع جميع الأصول، وكذلك تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 18.3 كيلومتراً، إضافة إلى تمديد خطوط اتصالات بطول 46.8 كيلومتراً، ونقل خطوط الخدمات المتعارضة مع الطرق.

• المشروع يخدم 294 قسيمة سكنية وحكومية وتجارية وخدمات، وأربعة مساجد.