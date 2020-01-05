الامارات | بلدية دبي: توزيع 4200 قطعة أرض سكنية على المواطنين خلال العامين الماضيين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، عن توزيع نحو 4200 قطعة أرض سكنية على المواطنين، في عدد من مناطق الإمارة خلال عامي 2018 و2019، مؤكداً أن تخصيص البلدية للأراضي السكنية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرص الحكومة على رفاهية المواطنين.
وأفاد الهاجري بأن الأراضي التي تم توزيعها على المواطنين شملت مناطق ند الشبا الأولى وأم نهد والعوير والخوانيج ووادي الشبك ومشرف وأجزاء من منطقة الورقاء.
وأكد أن البلدية تواكب توجهات الحكومة، في تحويل جميع الخدمات إلى ذكية، ليستفيد منها المواطنون، ولتسهيل الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى إمكانية تحميل التطبيق من الهواتف الذكية، سواء بنظامي «أندرويد»، أو «آي أو أس»، من أجل اختيار قطعة الأرض السكنية المناسبة.
من ناحية أخرى، أعلنت بلدية دبي سابقاً الانتهاء من جميع الملاعب وحدائق الأحياء التي وجه بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي العهد، لتشمل تسع مناطق تخطيطية.
وكشف الهاجري أن البلدية ستعلن عن أكثر من 40 ملعباً وحديقة حي في مناطق إسكان المواطنين خلال هذا العام.
وقال إن «البلدية تدرس طلبات المواطنين لأراضٍ لإقامة مساكن لهم، وتخطط المناطق وتحدد المناسب منها للإسكان، على أن تتوافر فيها جميع خدمات البنية التحتية وغيرها، كما يتم تزويدها بجميع المرافق، إضافة إلى الخدمات المتعددة من مساجد ومدارس وملاعب وحدائق، ومراكز تجارية ومراكز صحية ومكتبة عامة، وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى».
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