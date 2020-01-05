الامارات | بلديـة أبوظبي تزيل 70 بناءً مهجوراً

شكرا لقرائتكم خبر عن بلديـة أبوظبي تزيل 70 بناءً مهجوراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، خلال العام الماضي، العديد من الأعمال التي من شأنها المحافظة على المظهر العام لمدينة أبوظبي، من خلال مشروعات شملت مختلف المناطق ضمن حدود البلدية، حيث تم على إثرها تنفيذ أعمال هدم وإزالة 70 بناءً مهجوراً، وإزالة 389 مشوهاً للمظهر العام، وردم 229 بئراً مهجورة، وفقاً لمتطلبات ومعايير هيئة البيئة في إمارة أبوظبي، وكذلك تنفيذ 15 من الأحكام القضائية لإزالة المخالفات.

ودعت البلدية مُلاك البنايات المهجورة والمهملة إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن هذه المباني، والتعاون مع البلدية والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني، كونها تسهم في تشويه المظهر العام للمدينة، بالإضافة إلى خطرها المتمثل في تلويث البيئة والتسبب في إزعاج السكان، وكونها مصدراً للأخطار الصحية، وتهدد سلامة سكان المدينة ومرتاديها.