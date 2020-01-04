تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد.. وزعت بلدية دبي 4200 قطعة أرض سكنية على مواطنين

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وزعت بلدية دبي 4200 قطعة أرض سكنية على المواطنين في دبي، في مناطق ند الشبا الأولى وأم نهد والعوير والخوانيج ووادي الشبك ومشرف وأجزاء من منطقة الورقاء ما بين عامي 2018 و2019.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري إن تخصيص البلدية للأراضي السكنية يأتي "تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحرص الحكومة على رفاهية المواطنين، التي يأتي على رأس أولوياتها توفير متطلبات الحياة الكريمة، وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم، بما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي".

وأكد أن البلدية تواكب توجهات الحكومة، في تحويل جميع الخدمات إلى ذكية، ليستفيد منها المواطنون، ولتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى إمكانية تحميل التطبيق من الهواتف الذكية، سواء بنظامي «أندرويد»، أو «آي أو أس»، من أجل اختيار قطعة الأرض السكنية المناسبة.

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