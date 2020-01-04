الامارات | حمدان بن محمد: وثيقة 4 يناير خارطة طريق لتكون دبي درة مدن العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: وثيقة 4 يناير خارطة طريق لتكون دبي درة مدن العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، "نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأهل دبي وساكنيها ومحبيها بالعمل إلى جانب أخي الشيخ مكتوم وكافة أعضاء المجلس في قيادة مرحلة جديدة واستثنائية من التنمية والبناء في مسيرة دبي الحضارية".

وأضاف سموه عبر "تويتر": "وثيقة 4 يناير2020 التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستكون خارطة طريق نهتدي بها وبتوجيهات سموه السديدة وسنعمل لتحقيق هدف سموه الواضح في أن تكون دبي درة مدن العالم".