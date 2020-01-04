كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نوس مفهوم جديد لمتجر فرنسي في دبي

بعد سويسرا ولندن، وصل متجر نوس الفرنسي إلى دبي. وافتتح المتجر الذي يركز على التكنولوجيا الفائقة وأزياء الشارع في الطابق الأرضي من دبي مول.

وتعكس مساحة المتجر التي تبلغ مساحته 1000 قدم مربعة جمالية بوتيك Nous، الذي افتتحه اثنان من موظفي Colette السابقين في شارع Cambon في باريس في يناير 2018.

وفي دبي، تقدم Nous، التي تعني “نحن” باللغة الفرنسية علامات تجارية مثل دور مارني، ريك أوينز، رالف لورين، نيو إيرا و ميديكوم توي.

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متجر نوس من بنات أفكار سيباستيان تشابيل، الذي تولى إدارة قسم التكنولوجيا الفائقة والساعات في شركة كوليت لمدة 14 عامًا، ومارفين دين، الذي كان مسؤولًا عن ملابس الشارع والأحذية الرياضية لمدة تسع سنوات، قبل إغلاق المتجر في ديسمبر 2017.

وفي ديسمبر 2018 كشفت Nous عن توسعها الدولي بدعم من شركة 21st Luxury السويسرية الخاصة، وافتتحت متجرين في سويسرا، ومتجرًا على مساحة 900 قدم مربعة على الجانب المعفى من الرسوم الجمركية بمطار جنيف، و متجر في وسط المدينة.

وتبع ذلك افتتاح متجر في لندن بعد ذلك بعام، ويقع في شارع دوفر في مايفير، وكذلك فرع باريسي ثاني في شارع كامبون، بحسب موقع wwd.