الامارات | الحبس والإبعاد لشاب زوّر تأشيرات سياحية

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لشاب زوّر تأشيرات سياحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة جنايات الشارقة، شاباً عربياً بالحبس لمدة ستة أشهر، والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة عقوبته، وذلك بعد ثبوت إدانته بتزوير تأشيرات سياحية، وأختام رسمية منسوبة لإحدى الشركات السياحية في الدولة.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما قام المتهم الذي يعمل وسيطاً لعدد من الشركات السياحية، بالاحتيال على شركة سياحية، من خلال استغلال علاقته بأحد موظفيها، وقيامه بعمل تأشيرات زيارة لعدد من الأشخاص على كفالة الشركة، وبعد قدومهم إلى الدولة، رفضوا المغادرة، وخالفوا القوانين والاشتراطات المتبعة، كما أنه تولى تزوير أختام رسمية، وإصدار وإلغاء عدد من التأشيرات السياحية، للتحصل على قيمتها المالية من الشركة، ما جعل الشركة تقدم بلاغاً بحقه، لإعادة حقوقها، ومحاسبته على ما اقترفه من تجاوزات قانونية وجرائم بحق أصحاب التأشيرات.

وكانت المحكمة واجهت المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إن هناك شخصاً آخر كان يساعده في إصدار التأشيرات، وعندما اكتشف بأن معظمها مزور تولى إبلاغ الشركة بأمر هذه التأشيرات المزورة.