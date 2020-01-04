الامارات | "الأرصاد": يومان من الأمطار والانخفاض في الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": يومان من الأمطار والانخفاض في الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائماً جزئياً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط صباحاً وقد تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

وأوضح المركز أن طقس الأحد سيكون غائماً جزئياً، يصبح غائماً بعد الظهر، مع فرصة لسقوط أمطار ، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

ونوّه إلى أن طقس الاثنين سيظل غائماً إلى غائم جزئياً، مع استمرار فرصة سقوط أمطار نهاراً، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، مشيراً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأفاد بأن طقس الثلاثاء سيصبح صحواً إلى غائماً جزئياً خاصة على السواحل والجزر، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة صباحا على البحر وتصبح معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س صباحاً على البحر.