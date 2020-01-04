شرطة دبي تحتفي بموظفيها ضمن «قطاعي أسرتي»

دبي(الاتحاد) شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، حفل تكريم عدد من الموظفين في قطاع التميز والريادة، وذلك خلال مبادرة «قطاعي أسرتي» الرامية إلى مشاركة الموظفين مناسباتهم السعيدة شهرياً، وذلك بحضور العميد محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد عارف أهلي مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية وموظفي القطاع.

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، اهتمام اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بمبادرة «قطاعي أسرتي» التي تم إطلاقها العام الماضي، بهدف تعزيز الاتصال والتواصل بين موظفي قطاع التميز والريادة ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم الوظيفي.

ورحب اللواء العبيدلي في بداية الحفل بالموظفين، ثم استعرض عدداً من النماذج العالمية الناجحة، والتي تقوم بتوفير احتياجات موظفيها، وترفع مؤشر السعادة وتعزز حبهم للعمل، ما يؤدي إلى رفع إنتاجيتهم.

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