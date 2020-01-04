معالجة المشاكل الأسرية منزلياً في الشارقة

آمنة النعيمي (الشارقة)

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة برنامج التلاحم الأسري الذي يهدف إلى معالجة الخلافات الأسرية وإصلاحها داخل المنازل في الأسر المسجلة لدى الدائرة والذي يستمر خلال السنوات الثلاث المقبلة ضمن برنامج التلاحم الأسري كشريك استراتيجي للحملة الوطنية للتلاحم الأسري التي أطلقتها الدائرة قبل أكثر من شهرين.

وقالت مريم إبراهيم القصير مدير إدارة التثقيف الاجتماعي بالدائرة: «البرنامج يختص بالأسر التي لديها مشكلات اجتماعية داخل المنازل، ونعمل من خلال فريق العمل لتقديم البرامج التوعوية وإرشادها بأهمية تعزيز لغة الحوار والتفاهم داخل بيوتها».

وأوضحت أن الدائرة اعتمدت خطط البرنامج واستراتيجياته، وتنفذها في منازل الأسر المستهدفة مع الحرص على وجود أفراد الأسرة كافة خلال الزيارة، حيث تعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، ويعتمد البرنامج في حل ومعالجة المشكلات على ضرورة وجود أفراد الأسر كافة داخل المنازل، والتزامها بموعد الزيارات.

وتابعت أن البرنامج يستهدف الأسر، سواء على مستوى الأفراد أو الأزواج أو المتعسرين مالياً، إذ يتم تقديم النصائح والإرشادات لهم عن طريق زيارات ميدانية من قبل مختصين في الدائرة، لإرشادهم في اتباع أسلوب حياة يساعدهم على تجاوز التحديات.

وأشارت إلى أن الدائرة نفذت برامج عدة للحفاظ على منظومة الأسرة وتلاحمها منها برنامج رخصة القيادة للمقبلين على الزواج والذي نفذته مطلع العام ويعتبر البرنامج وقائياً لتلافي المشكلات والتحديات التي قد تواجهها الأسرة في مقتبل زواجها بخطوات استباقية، ويقدم البرنامج محاضرات توعوية للشباب طلاب وطالبات الجامعة لتثقيف الشباب بالزواج، ماهيته ومفهومه ورفع مستوى الوعي لديهم لبدء حياة زوجية ناجحة وبناء أسرة مستقرة.

وأفادت القصير بأن من أبرز البرامج التي أطلقتها الدائرة حقيبة التخطيط الأسري التي استفادت منها نحو 1000 أسرة، لافتة إلى أن الدائرة تهدف من خلالها إلى ترسيخ قيم التوعية المجتمعية من خلال التثقيف البنّاء الذي يعزز نشر ثقافة حماية حقوق الزوجين والأطفال، ورفع المستوى المعرفي لدى أفراد الأسرة بمختلف الفئات العمرية، وللحد من انتشار الظواهر والمشكلات، قامت بخطوات استباقية ووقائية عن طريق محاور عدة وأهداف محددة داخل الحقيبة، يتم اتباعها لتجاوز التحديات التي تحدث للأسرة مستقبلاً، كما أطلقت الدائرة توعية بالمسكن الآمن ويستهدف سلامة ثلاث فئات من المجتمع، هي كبار السن، والمعاقون، والأطفال، ويتضمن المطبوع التوعوي الذي يتم توزيعه على الجمهور، كافة مستلزمات السلامة التي يجب أن تكون متوفرة في المنازل، بثلاث لغات تشمل (العربية والإنجليزية، والأوردو) حيث تتخلله أهم نقاط السلامة في السكن المنزلي، ونصائح عامة تتضمن كيفية تصرف أفراد الأسرة للتعامل مع الحالات الطارئة في المنزل، كما تتضمن الحملة التوعوية توعية الأسر والسلامة العامة وأرقام الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وخط النجدة لحماية الطفل التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية.

وتنظم الدائرة حملة (العلاقة الوالدية)، وتعنى بتوعية الوالدين العازمين على الطلاق بحماية الأبناء من الإساءة، وعدم زج الأبناء في مشكلات الطلاق، وتجنب إشراك الأبناء في النزاع.

وأشارت إلى برنامج جديد تم إطلاقه أخيراً، يعنى بالمعاقين، عبر تقديم برامج إرشادية وتثقيفية تجعلهم ينخرطون في المجتمع، ويتجاوزون التحديات الاجتماعية التي تصادفهم، مشيرة إلى أن الإدارة أيضاً بصدد إطلاق برنامج يعنى بالمرضى النفسيين خلال الفترة المقبلة.