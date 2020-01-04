تخريج الدفعة الـ27 لأكاديمية شرطة دبي

دبي(الاتحاد)

انطلقت أمس الأول، الفعاليات المصاحبة لحفل تخريج طلبة الدراسات العليا والدفعة السابعة والعشرين من الطلبة المرشحين، والمستمرة حتى 9 من الشهر الجاري في مختلف أنحاء إمارة دبي، بتنظيم من أكاديمية شرطة دبي، متضمنة سلسلة من العروض الشرطية والتشكيلات والفرق الموسيقية، إلى جانب جانب من العروض بالقرية العالمية.

وتتضمن الفعاليات المصاحبة حزمة من الأنشطة النوعية، بما فيها عروض السيارات الفارهة وعروض الفرقة الموسيقية وعروض الكلاب البوليسية وعرض عسكري للطلبة المرشحين، إلى جانب عرض للدراجات الهوائية وعروض الخيالة وطلبة مدارس حماية، حيث أقيمت الفعاليات والعروض في كل من القرية العالمية ومنطقة السيف، ومنطقة حتا، كما ستقام في الرابع من يناير في منطقة «لامير» و«جي بي آر».

وأعرب العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، عن سعادته بانطلاق الفعاليات المصاحبة لحفل تخريج طلبة الدراسات العليا والدفعة السابعة والعشرين من الطلبة المرشحين، مؤكداً أن الفعاليات تمثل استكمالاً لمساعي الأكاديمية لإطلاق فعاليات مجتمعية تجسد التزامها المطلق بإرساء ثقافة السعادة ونشر روح الإيجابية وتعزيز نِعمة الأمن والأمان بين أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية الفعاليات في دعم مسيرة الأكاديمية الرائدة في تأهيل كوادر شرطية قادرة على تحقيق راحة وسعادة وسلامة الأفراد، فضلاً عن ترسيخ الثقة بالشرطة في إمارة دبي.

وتوقع السويدي أن تستقطب الفعاليات المقرّرة بمشاركة الطلبة الخريجين إقبالاً واسعاً من المواطنين والمقيمين والسياح، تتويجاً لنجاح الأكاديمية المستمر في تنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية رائدة، بتسخير كافة الإمكانات وتوفير التدريب اللازم لجميع الكوادر العسكرية، لا سيّما الطلبة الجدد، لإنجاح الحدث والوصول به إلى أعلى مستويات التميّز.