الامارات | «طرق دبي» تتابع المسيرة الدراسية لطلاب برنامج الابتعاث

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تتابع المسيرة الدراسية لطلاب برنامج الابتعاث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اللقاء السنوي التوعوي للطلاب، ممن تم ابتعاثهم تحت رعايتها للدراسة الأكاديمية في جامعات الدولة ضمن «برنامج الابتعاث»، وذلك في إطار حرصها على التواصل المستمر لتقديم النصح والإرشاد لهم ودعم متطلباتهم واحتياجاتهم، ومتابعة مسيرتهم الدراسية، بالإضافة إلى استعراض التجارب الأكاديمية لخريجي البرنامج.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، منصور الفلاسي، إن لقاء الطلاب المبتعثين برعاية الهيئة يتم بشكل سنوي للاطلاع على مسيرتهم الدراسية وإرشادهم بما يعزز مشوارهم الأكاديمي ويحقق الهدف الذي تم ابتعاثهم من أجله، موضحاً أن اللقاء تضمن استضافة موظف من خريجي البرنامج حيث استعرض تجربته الأكاديمية خلال حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة، مشيراً إلى أنه تم تكريم الطلبة المتفوقين في دراساتهم، وذلك في إطار تحفيز منتسبي البرنامج. وأضاف أنه تم تنظيم ورشة للمبتعثين استخدموا خلالها أسلوب «الليغو» وجسّدوا عبرها قيم الابتكار والإبداع وروح العمل الجماعي، مشيراً إلى أن نظام الابتعاث في الهيئة يرمي إلى رعاية المواطنين من خريجي الثانوية العامة، ومتابعة ودعم دراساتهم الجامعية وفق تخصصات تخدم توجهات الهيئة وطبيعة عملها، على أن يتم تعيينهم بالهيئة بعد انتهاء دراستهم، وذلك في إطار سعينا لتوفير كوادر مواطنة لسد الاحتياجات المستقبلية من خلال دعم التوطين وفقاً للخطة الاستراتيجية للهيئة، ومواكبة للمبدأ السابع «أرض المواهب» المنصوص عليه في المبادئ الثمانية بوثيقة الحكم لحكومة دبي.

وأوضح الفلاسي، أن نظام الابتعاث لخريجي الثانوية العامة على مستوى جامعات الدولة، يوفّر رعاية كاملة للطالب المبتعث، حيث يتم منحه مكافأة مالية شهرية مقطوعة تساعده على نفقات استكمال دراسته الأكاديمية من ناحية، وتشجيعه على الاستمرار في تلك الدراسة، مؤكداً أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لاستقطاب العناصر المواطِنة وتأهيلها بما يعكس توجهات القيادة بتمكين أبناء الدولة ليسهموا بدور فعّال في مسيرة التقدم والتطوّر التي تشهدها الدولة.