«جوزيف» أول مواليد 2020

أبوظبي (الاتحاد) بعد ثوانٍ على انتهاء عروض الألعاب النارية إيذاناً ببدء عقد جديد مع بداية عام 2020، وُلد الطفل جوزيف في إحدى منشآت الرعاية الصحية الرائدة في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي، وهو مستشفى بارين الدولي. وقد وصل أول طفل يبصر النور في عام 2020 عند الساعة 00:00، بوزن 3.170 كلغ، لوالدين سوريين هما روميو شيحه 31 عاماً، وزوجته سالي حنا حبيب 28 عاماً. «جوزيف» هو الطفل الثاني للزوجين اللذين أعربا عن سعادتهما أن يكون طفلهما أول مولود في العام 2020، وهي السنة التي طال انتظارها حيث تعلن بداية حقبة جديدة وتشكّل عام الاستعداد لخطّة الخمسين في الإمارات العربية المتحدة. تمّ تنفيذ الولادة بنجاح بعملية قيصرية.

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