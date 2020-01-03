سعيد بن طحنون يعزي بوفاة سعيد الشامسي

العين (وام) قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء بوفاة المغفور له سعيد حمد علي بن رحمة الشامسي وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في زاخر بالعين بحضور عدد من كبار الشخصيات. وأعرب معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون عن خالص عزائه ومواساته لإخوان الفقيد وأبنائه، داعيا الله العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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