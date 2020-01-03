«الوطني للأرصاد»: 115 حالة ضباب العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

أفاد المركز الوطني للأرصاد بحدوث 115 حالة تشكل ضباب، تراوحت بين الكثيف والخفيف على مناطق متفرقة من الدولة، خلال العام المنصرم 2019. وأشار المركز إلى أن شهر يناير يعد من الشهور التي تكثر فيها هذه الظاهرة، حيث تشهد الدولة خلاله نشاطاً للرياح الشمالية الغربية (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي، كما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الضباب ظاهرة جوية يستلزم حدوثها توافر عدة شروط منها أن تكون الرطوبة النسبية أكثر من 95%، وأن تكون الرياح غير نشطة وخفيفة السرعة، ويكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، وكذلك وجود مرتفع جوي يؤثر على الدولة والمنطقة بشكل عام، حيث إنه من خصائص الضباب العمل على استقرار جوي وعلى هبوط الهواء من الأعلى إلى الأسفل في الغلاف الجوي.

وتبدأ فترات تشكل الضباب منذ ساعات الليل وتستمر إلى الساعات الأولى من النهار، حيث تكون درجات الحرارة منخفضة.

والضباب عبارة عن تكثيف بخار الماء في الطبقة السطحية من الغلاف الجوي والتي تكون ملامسة لسطح الأرض، أما إذا ارتفع عن سطح الأرض يسمى «سحب منخفضة».

والضباب الكثيف تكون فيه مدى الرؤية الأفقية أقل من كيلو متر، ويصل إلى أقل من 100 متر أحياناً أو تنعدم الرؤية الأفقية، وهو ما يشكل خطورة، حيث يؤثر على الطرق الداخلية أو الخارجية وكذلك المطارات، حيث يسبب تأخر بعض الرحلات أو يتعذر الهبوط الآمن ويتم تحويل الرحلات، ولذلك يوجد تعاون وتبادل للمعلومات مع الجهات المعنية عند بدء تشكل الضباب.

وتساعد صور الأقمار الصناعية في كشف الضباب عند تكونه، حيث تكشف أماكن تشكل الضباب وحركته، وما يساعد على التنسيق مع رادارات الشرطة والمرور والمطارات.

وتعد المناطق الأكثر عرضة لتشكل الضباب القريبة من المناطق الزراعية نتيجة تزايد الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة مع عمليات النتح للنبات، وكذلك المناطق القريبة من المسطحات المائية والبحر والذي يسبب زيادة في الرطوبة في الطبقة السطحية، كما أن هناك عوامل جغرافية أخرى تساعد في تكون الضباب مثل المناطق المنخفضة جغرافياً.