400 مخالفة سير عكس الطريق في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت الإحصائيات المرورية الصادرة من إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تسجيلها 400 مخالفة للقيادة عكس اتجاه السير خلال 9 أشهر، وذلك في مختلف الطرق والمسارات بالإمارة.

وأكد «مرور رأس الخيمة» أن هذه المخالفة تتسبب في إمكانية وقوع حوادث خطرة كالتصادم وجهاً لوجه بشكل مباشر بين المركبات التي تسير في مسارها الصحيح مع الأخرى المخالفة لاتجاه السير، مؤكدة أنها لن تتهاون في التصدي لهذه السلوكيات الفردية الصادرة من بعض السائقين وتطبيق القانون بحقهم.

وقال العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة: إن القيادة عكس اتجاه السير من المخالفات الخطرة التي تتسبب في عرقلة حركة السير والمرور وقيادة الشخص المخالف باتجاه غير المخصص له على الطريق العام يمكن أن يتسبب في وقوع الحوادث المرورية المخلفة للإصابات والوفيات.

وذكر أن المخالفات المحررة خلال التسعة أشهر الماضية كشفت عن وجود 400 مخالفة، وذلك بشكل حضوري وغيابي، تم على إثرها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب النظم والقوانين المرورية المعمول بها.

وأشار إلى أن هذه المخالفة تعتبر من المخالفات التي تهدف إدارة المرور والدوريات من خلالها إلى تعزيز مستوى الوعي المروري الموجهة إلى السائقين إلى جانب تنفيذ حملات التوعية الموسعة لبيان مخاطر ارتكاب هذه المخالفة المرورية بجانب غيرها من المخالفات التي تخلف حوادث مرورية تؤثر على السلامة العامة وانسيابية السير والمرور.

ومن جانب آخر، حذر العميد أحمد النقبي السائقين من خطورة قيادة المركبات ليلاً دون استعمال الأنوار حيث يتسبب ذلك في عدم وضوح الرؤية لغيرهم من مستخدمي الطريق، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث المختلفة على الطرق والمسارات.

وأشار إلى أن الإدارة رصدت 300 مخالفة لقيادة مركبة ليلاً من دون أنوار خلال التسعة أشهر الماضية، والتي تبلغ الغرامة المالية لها 500 درهم وأربع نقاط، داعياً السائقين كافة إلى الالتزام بمختلف القوانين المرورية.