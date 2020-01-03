4274 زائراً لـ «ركن التسامح» في «شرطة أبوظبي»

أبوظبي(الاتحاد) استقبل ركن التسامح في إدارة شؤون المراجعين بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، 4274 زائرا في 2019 «عام التسامح» متجاوزاً المستهدف والذي حدد بـ «3 آلاف» متعامل.

وبلغ عدد مقولات وفيديوهات القائد المؤسس في محور التسامح التي عرضت عبر الشاشة الذكية 37 مقولة و27 فيديو. يشار إلى أنه تم افتتاح ركن التسامح في الربع الأول من العام الماضي، ضمن مبادرات عام التسامح وتعزيزاً لقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في بناء الإنسان وغرس القيم الإيجابية للتسامح والمواطنة الصالحة.

وأوضح العميد ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، أن ركن التسامح يعتبر منصة للقراءة والمطالعة، ومزود بمكتبة تحتوي على كتب عن القائد المؤسس تبرز جهوده في بناء الدولة، وإنجازاته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في التسامح، وإتاحة الفرصة أمام المراجعين للتزود بالمعرفة والتعرف على شخصيته العظيمة والاستفادة من قيمه ومبادئه. وأشار المقدم سلطان خليفة بوحبل المنصوري مدير إدارة شؤون المراجعين إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز مبدأ التسامح والتعايش السلمي المستمد من ديننا الحنيف.

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