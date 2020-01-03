«التربية» ترصد إلكترونياً متابعة المرشدين تسجيل الطلبة في الجامعات

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل البوابة الذكية في المدارس الحكومية للمرشدين الأكاديميين، بما يمكّنهم من متابعة الطلبة في صفوف الثاني عشر وتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات داخل الدولة والبعثات، والتسجيل كذلك في اختبارات «إمسات» للقبول الجامعي، أو الاختبارات التتابعية للطلبة بدءاً من صفوف الرابع.

وعممت وزارة التربية والتعليم على الإدارات المدرسية أنه انطلاقاً من حرص إدارة التسجيل والإرشاد الطلابي على دعم المرشد الأكاديمي في عملية متابعة تسجيل الطلبة وأعداد المتقدمين، تمّ تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بالمدارس للعام الأكاديمي 2019-2020، بما يمكّن المرشد من الولوج إليها عبر الرابط الخاص.

وأشارت الوزارة أنه من خلال صفحة المدرسة الإلكترونية يستطيع المرشد الحصول على معلومات عن معايير القبول المعتمدة لدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وقائمة الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات المتقدمين بطلب التحاق لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية، وتحميل الوثائق الخاصة بالطلبة، والتواصل مع موظف إدارة التسجيل والإرشاد الطلابي بشكل مباشر عن طريق الرسائل الإلكترونية.

ودعت الوزارة مدراء المدارس الحكومية للإيعاز للمرشدين الأكاديميين بالدخول إلى صفحة المدرسة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. ولفتت إلى أن البوابة ستكون الوسيلة الرسمية للحصول على تقارير تسجيل الطلبة ومتابعتهم، لكي يتم رصد الاستفسارات والملاحظات بشكل دوري وسهولة المتابعة، وبالتالي لن يتم التعامل مع المرشدين بأي وسيلة اتصال أخرى.

وكانت الوزارة قد أطلقت بداية العام الدراسي خطة المرشدين الأكاديميين في المدرسة الإماراتية، التي تمّ فيها تحديد أدوار وبرامج المرشد للعام الدراسي 2019-2020. ومن تلك الأدوار تنفيذ أنشطة لتوجيه الطلبة للتسجيل في اختبار الإمارات القياسي EmSAT وتقييم ذلك من خلال مؤشر يظهر عدد المستفيدين من العدد الكلي للطلبة في المدرسة، ودعمها ببيانات وتقارير وإحصائيات.

وتضمنت أهداف المرشد الأكاديمي تقديم استشارات وخدمات أكاديمية لطلبة المرحلة الثانوية لتمكينهم من التخطيط لمساراتهم التعليمية والوظيفية وفق تطلعاتهم المستقبلية، وتعزيز التنشئة الإيجابية للطلبة والبيئة المدرسية الآمنة، وتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية للطلبة المخالفين، والتزام الطلبة بالدوام المدرسي.