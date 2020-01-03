التعرفة المرورية تدخل حيّز التنفيذ

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مركز النقل المتكامل عدم احتساب أي مخالفات على المركبات غير المسجلة في نظام التعرفة المرورية الذي بدأ تطبيقه أمس، حيث يتيح النظام فترة سماح للتسجيل مدتها ثلاثة أشهر.

‏وأشار المركز إلى ضرورة الانتهاء من التسجيل خلال الفترة المحددة، والتأكد من وجود رصيد كاف في الحساب، وبموجب تنفيذ التعرفة أمس، بدأ اقتطاع 4 دراهم رسوم عبور البوابات للمرة الواحدة خلال أوقات الذروة من الساعة 7:00 - 9:00 صباحاً، ومن 5:00- 7:00 مساء، من السبت إلى الخميس، وبحد أقصى 16 درهماً لمركبات الأفراد في اليوم الواحد.

وأكد مركز النقل المتكامل ضرورة تفعيل الحساب لمن لديهم مركبات مسجلة في أبوظبي، مؤكداً أنه تم تسجيل كافة المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي، ولكن يتطلب تفعيل الحساب.

ورداً على استفسارات مالكي المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي، أو الإمارات الأخرى بشأن صعوبة تفعيل الحساب، أو تسجيل المركبات عبر الموقع الإلكتروني للمركز، أوضح المركز عبر حسابه على تويتر أن صعوبة التسجيل عبر الموقع هي بسبب الضغط المتزايد على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل بنظام أبوظبي للتعرفة المرورية، واستقبال الموقع لعدد كبير من الزوار خلال فترة قصيرة. وذكر المركز أنه في حال عدم قدرة المتعامل على التغلب على مشكلات التسجيل التواصل مع مركز خدمة إسعاد المتعاملين على الرقم 80088888 للرد على استفساراتهم، وتقديم أشكال الدعم والمساعدة كافة.

وكان مركز النقل المتكامل، أكد سابقاً رداً على سؤال لـ «الاتحاد» أنه لن يترتب على المركبات غير المسجلة بنظام التعرفة المرورية أي مخالفات في حال العبور من البوابات خارج أوقات الذروة، مشيراً إلى أن تطبيق الرسوم والمخالفات يقتصر فقط على أوقات الذروة.

ويطبق نظام التعرفة المرورية على أربع بوابات على جسور رئيسة في مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة، وجسر المقطع، وجسر مصفح. ويتم احتساب الرسوم على المركبة من خلال رقم اللوحة، دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة عبور خاصة بنظام التعرفة المرورية على الزجاج الأمامي للمركبة.