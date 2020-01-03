برنامج «المرشد الصغير» ينطلق في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بالتعاون مع مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج «المرشد الصغير» بهدف تعزيز الوعي والمسؤولية لدى الناشئة تجاه الموارد الطبيعية وأهمية الحفاظ على استدامتها من خلال الاستخدام الأمثل والترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه، كما يعزز التعاون مفهوم الشراكة المجتمعية وتوطيد أواصر التواصل الفعال مع كافة الهيئات والمؤسسات بالدولة، تحقيقاً لاستراتيجية الهيئة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز مشاركة الأطفال وطلاب المدارس في قضايا حماية البيئة، وغرس ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه لديهم منذ الصغر باعتبارهم أجيال المستقبل الذين يعتمد عليهم المجتمع في استمرار مسيرة النهضة وإعداد البرامج المتخصصة التي تناسب هذه الفئة العمرية، بحيث تعمل على إكسابهم مهارات جديدة في أجواء تجمع المتعة والفائدة. وأوضح أن برنامج المرشد الصغير يستهدف اختيار عدد من الأطفال يتعاونون مع الهيئة في غرس سلوكيات الترشيد الصحيحة لدى الأطفال منذ الصغر ونشر روح التنافس على تطبيق أفضل الممارسات من خلال زيارات للحضانات والمدارس وتفعيل دور الشخصيات الكرتونية «قطورة» و«كهروب» و«شعلول» وبيج مان في توعية الأطفال وابتكار تطبيقات وألعاب إلكترونية تساعد الأطفال على تعلم أساليب وسلوكيات الترشيد بطريقة جذابة وتنظيم فعاليات ومسابقات في مراكز الناشئة والتعاون مع المؤلفين والأدباء والشعراء والمؤسسات الثقافية في المجتمع لتأليف قصص قصيرة وإنتاج أفلام كرتونية ومسرحيات تناسب الفئة العمرية المستهدفة، وكذلك توظيف مسرح العرائس في توعية الأطفال.

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