شرطة دبي: لا حوادث أو وفيات في مواقع احتفالات رأس السنة

دبي (الاتحاد)

أعلنت شرطة دبي عدم تسجيل آية حوادث أو وفيات في مواقع احتفالات رأس السنة كافة، وثمن اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، حيث شكر سموه فريق عمل دبي الذين وقفوا وراء نجاح احتفالات دبي برأس السنة الميلادية الجديدة 2020.

وأشاد المري، بمستوى الأداء والمهنية والحرفية العالية للجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، والتي تجلت في التطبيق الكامل والدقيق للخطة، ما يعكس مستوى التقدم والتطور والتنسيق العالي، والذي ساهم في سلاسة حركة المُحتفلين دون وقوع حوادث أو وفيات، في كافة المواقع التي شهدت الحدث، الأمر الذي أسعد ما يقارب مليوني إنسان شهدوا الاحتفالات في شوارع دبي من مواطنين ومقيمين وزوار، إلى جانب نقل المشهد الذي يليق بسمعة ومكانة «دبي» كمدينة رائدة ومتميزة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات والعروض لنحو مليار إنسان حول العالم. وأكد اللواء عبدالله خليفة المري، أن احتفالية رأس السنة هي من الفعاليات المهمة جداً في إمارة دبي، وأن لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي وكافة الشركاء حرصوا على الاستعداد والتحضير الجيد، والتنفيذ المدروس بدقة وعناية، وذلك لإخراج الحدث العالمي في أحسن صورة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي دائماً وجهة عالمية متميزة كعادتها في تنظيم مثل هذه الأحداث المميزة.