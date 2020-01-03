شرطة دبي تطلق برنامج «خبراء التميز والريادة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شرطة دبي إطلاق برنامج «خبراء التميز والريادة» لموظفي قطاع التميز والريادة، بهدف تمكين القدرات والكوادر لرسم وتصميم واستشراف مستقبل شرطة دبي، تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة نحو الاستعداد للخمسين عاماً القادمة ومئوية الإمارات في 2071،.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، إن شرطة دبي، وانطلاقاً من توجهها الاستراتيجي «الابتكار في القدرات المؤسسية» حريصة الاستثمار في كوادرها البشرية المؤهلة وإعدادها في كافة التخصصات، ومنها التميز والريادة، ليكونوا على أتم الاستعداد للتعامل مع التحديات المستقبلية، ومواكبة التوجهات والرؤى التي تسعى إليها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز دورها الريادي والعالمي.

وأضاف اللواء العبيدلي، أن إطلاق البرنامج يأتي متابعة لتوجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يولي اهتماماً مباشرا بقطاع التميز والريادة، موضحا أن «برنامج خبراء التميز والريادة» يُعنى بإعداد خبراء على مستوى القطاع ممثلاً بالإدارة العامة للتميز والريادة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، من خلال تأهيل عدد من الموظفين ليكونوا في المجال.

من جهته، قال العقيد الدكتور عبد الرحمن المعيني مدير مكتب التطوير المؤسسي في قطاع التميز والريادة، إن البرنامج يشرف عليه مكتب التطوير المؤسسي، حيث يتم إعداد وحصر المرشحين للبرنامج، ومن ثم إخضاعهم للتدريب النظري والعملي، وفقاً لمحاور رئيسة تم اختيارها لتتماشى مع التوجهات المستقبلية لحكومة دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة، مع تحديد قادة للمحاور ممن يتمتعون بالكفاءات المطلوبة، وفق تخصصات محددة.

وأكد العقيد المعيني، أن شرطة دبي قطعت مسافات كبيرة في مجال التميز والريادة، وأضحت من المؤسسات الشرطية التي يشار إليها محلياً وعالمياً كعنوان للريادة والتميز في العمل المؤسسي، والبرنامج يعد استكمالاً لهذه المسيرة، نظراً لرفده الملتحقين بالمعارف الجديدة، والتجارب والخبرات والممارسات العالمية الحديثة، وتوجيههم نحو كيفية الاستفادة منها بما يتناسب مع نظام العمل في شرطة دبي، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.