السجن والعزل من الوظيفة لـ 4 متهمين اختلسوا 36 مليون درهم

رأس الخيمة (الاتحاد) قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة برئاسة المستشار سامح شاكر بالسجن لمدة 10 سنوات على 4 متهمين من جنسيات مختلفة في قضية اختلاس 36 مليون درهم من هيئة رأس الخيمة للاستثمار سابقاً والمتهم فيها خمسة متهمين.

وبرأت المحكمة المتهم الثالث في القضية وأمرت بعزل جميع المدانين من وظائفهم وتغريمهم بمبلغ مساو للمبلغ المختلس.

وتعود وقائع القضية لبلاغ تقدمت به هيئة الاستثمار ضد الموظفين ومن بينهم رئيس الهيئة السابق والرئيس التنفيذي لشركة «راكين» في جورجيا. عن قيامهم ببيع أسهم تابعة لراكين جورجيا وقيامهم بشراء أسهم إحدى الشركات، وتم اكتشاف واقعة الاختلاس من خلال مراجعة بيانات الشركة المالية، حيث تبين أن الأسهم الجديدة التي تم شراؤها لا تؤول ملكيتها لهيئة الاستثمار، وأن المبالغ المتحصلة من عمليات البيع آلت لشركة أخرى يملكها المتهم الثاني.

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