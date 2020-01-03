البرلمان العربي للطفل يبحث التعاون مع الأردن

عمان (الاتحاد) التقى أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، معالي الدكتور باسم الطويسي، وزير الثقافة الأردني في مكتبه بمقر الوزارة، وذلك بعد يوم من انعقاد الدولة العادية الأولى للبرلمان الأردني للطفل.

وقال الطويسي خلال اللقاء إن البرلمان الأردني للطفل سيشكل لبنة أساسية مهمة في الثقافة الديمقراطية الوطنية، والتنشئة الثقافية التي نسعى إلى تدريسها لدى الأجيال الجديدة، وتسهم في غرس القيم الوطنية العالية.

وأكد الطويسي حرص وزارة الثقافة من خلال المؤسسات التابعة لها، على دعم هذه التجربة وتقديم كل المساعدة في استدامتها، وتمكين البرلمان الأردني للطفل من تطوير نماذج لمحاكاة البرلمان الأردني، ونماذج محاكاة سياسية أخرى، بهدف التدريب ونقل المعرفة.

وأشاد الباروت بالتجربة الأردنية الجديدة في البرلمان، والتي جاءت بعد جهود وإنجازات عديدة، من بينها برلمان المدارس، واعتبر البرلمان الأردني للطفل فضاءً مهماً يسهم في تطوير وتنمية ثقافة الطفل الأردني.

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