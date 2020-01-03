اليوم أفضل أوقات العام لرصد شهب «الرباعيات»

أحمد مرسي (الشارقة)

تشهد الأرض، مساء اليوم وفجر الغد، أفضل زخات لشهب «الرباعيات»، حيث تصل لنحو 40 شهاباً في الساعة الواحدة، وتعتبر من أكثر الشهب ميزة من حيث اللمعان، وذلك وفق إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وأفاد الجروان بأن هذه الشهب تعتبر موسمية، تحدث خلال هذه الفترة من العام، وهناك من يرصدها بصورة سنوية من الهواة والباحثين، كما أن أفضل الأوقات لمشاهدتها، قبل ‎الفجر، وابتداءً من الساعة الثانية بعد منتصف الليل في الجهة الشمالية الشرقية من البلاد.

وقال: إن هناك زخات للشهب خلال شهر يناير، إلا أن يومي 3 و4 يناير وفي هذا الوقت تحديداً، هو الوقت الأفضل لرصد هذه الشهب، حيث تبلغ ذروتها، مشيراً إلى أن الشهب سُميت بالرباعيات، تيمناً باسم كوكبة لم تعد موجودة وهي رباعيات «موراليس» (Quadrans Muralis)، فإذا قمت بتتبع مسارات شهب الرباعيات بشكل معكوس، فسيبدو أنها تشعّ من النقطة التي كانت تتمركز فيها تلك الكوكبة.