الامارات | شاب خليجي باغته الموت قبل 5 أيام من زفافه

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب خليجي باغته الموت قبل 5 أيام من زفافه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب خليجي قبل خمسة أيام من زفافه، حيث كان الشاب يستعد مع أسرته لتحضير مراسم زفافه إلا أن إصابته بسكتة قلبية مفاجئة حولت صالة الزفاف إلى خيمة عزاء، والفرح إلى حزن.
وقال مسؤول خدمة جنائز الإمارات، عبد الله المرزوقي، لـ"الإمارات اليوم"، إنه أثناء قيامه بنشر أخبار الوفيات عبر صفحات الخدمة عبر "منصات التواصل الاجتماعي"، وصلته رسالة نصية تفيد بوفاة شاب في مقتبل عمره كان سيزف عريسا، إلا أن الموت باغته قبل موعد زفافه بخمسة أيام.
وأوضح أن بعض الآمال والأمنيات لا تتحقق لأن الرحيل عن الدينا بات يحضر دون مقدمات، وعبر رواد التواصل الاجتماعي عن بالغ حزنهم لوفاة الشاب العريس قبل موعد زفافه.
وأضاف أن من الرسائل النصية التي وردت للخدمة، قبل يومين كانت لأسرة مواطنة فقدت اثنين من أبنائها حيث توفي الأول في حادث مروري فيما توفي الأبن الثاني نتيجة إصابته بمرض بعد أقل من شهر من وفاة شقيقه الأول الأصغر منه سنا.
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