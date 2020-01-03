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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 يناير 2020 فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم. وفيما يلي مجموعة من أحدث الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب خليج تايمز: Cats يجب أن تقرر قبيلة من القطط تسمى “جليكلس” سنويًا أيها سيصعد إلى طبقة “هيفسايد” وتعود من جديد إلى حياة “جليكلس”. The Grudge منزل ملعون من قبل شبح انتقامي يهلك أولئك الذين يدخلونه بموت عنيف. Richard Says Goodbye Advertisements أستاذ جامعي يشخص الأطباء إصابته بمرض قاتل، ويقرّر بعد ذلك التخلي عن الحياة الرتيبة، ومحاولة التغلب على كلِّ عائقٍ في طريق تمضية ما تبقى من وقتٍ في هذه الحياة بكامل الجرأة والمتعة دون قيود. Realms بعد مطاردة مع الشرطة يحتجز اثنان من لصوص البنوك الأمريكية ثلاثة رهائن في مأوى غامض في الغابة. وبينما يخطط المجرمون لخطوتهم التالية ويحاول الرهائن الهروب، يدركون وجود شيء شرير في المكان. Ip Man 4 – The Finale يسافر معلم كونغ فو إلى الولايات المتحدة، حيث أزعج تلميذه مجتمع الفنون القتالية المحلي من خلال فتح مدرسة “وينج شونج”.

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