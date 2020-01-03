الامارات | مهلة 3 شهور قبل تطبيق مخالفة عبور بوابات "أبوظبي المرورية" دون تسجيل

شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة 3 شهور قبل تطبيق مخالفة عبور بوابات "أبوظبي المرورية" دون تسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي، بأن نظام التعرفة المرورية الجديد في أبوظبي يتيح فترة سماح مدتها 3 شهور، أمام أصحاب المركبات لتسجيل مركباتهم لدى النظام، مؤكداً أنه لن يتم احتساب أية مخالفات بشأن عبور بوابات التعرفة المرورية دون تسجيل خلال فترة السماح.

وجدد المركز دعوته لأصحاب المركبات كافة، إلى ضرورة الانتهاء من التسجيل خلال الفترة المحددة، والتأكد من وجود رصيد كاف في حساباتهم.

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ويقضي نظام التعرفة المرورية الجديد، بدفع رسوم عبور خلال أوقات الذروة فقط، بهدف تخفيف الازدحام المروري وتعزيز انسيابية حركة الطرق، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام أساليب النقل البديل.

ويطبق نظام التعرفة المرورية على أربع بوابات على جسور رئيسة في مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح، بحيث يتم احتساب الرسوم على المركبة من خلال رقم اللوحة، دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة عبور خاصة بنظام التعرفة المرورية على الزجاج الأمامي للمركبة.

ويبلغ إجمالي أوقات الذروة التي تستوجب دفع رسوم عبور للمركبات، 4 ساعات يومياً، من الساعة 7-9 صباحاً، ومن 5-7 مساء من السبت إلى الخميس، وبواقع 4 دراهم للعبور الواحد، و16 درهماً كحد أقصى لمركبات الأفراد في اليوم الواحد، حيث يتم استقطاع الرسوم تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً، دون احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة وأثناء العطلات الرسمية.