عيسى بن زايد وعبدالله بن زايد يحضران حفل زفاف في العين

العين (وام) حضر سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حفل الاستقبال الذي أقامه حران سعيد سالم الكتبي بمناسبة زفاف نجله إلى كريمة صقر مفرح محمد الكتبي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بقاعة الهير في العين - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجا بهذه المناسبة.

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