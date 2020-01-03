محمد بن راشد يحضر أفراح الهاجري والكتبي والفلاسي

دبي (وام) حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد حسن سعيد الهلي الهاجري، بمناسبة زفاف نجليه معيوف إلى كريمة سالم عبدالله بن غريس الكتبي، وحسن إلى كريمة سعيد عبدالله بالرفيعة الفلاسي.

وحضر الحفل الذي أقيم في قلعة الرمال على الطريق بين دبي والعين عصر أمس عدد من أعيان البلاد ووجهاء وأبناء القبائل وأقارب العريسين.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأسر الهاجري والكتبي والفلاسي أفراحهم، وهنأ سموه العريسين، متمنياً لهم حياة سعيدة مكللة بالفرح والسرور والرفاء والبنين.

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