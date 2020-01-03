«الوطني الاتحادي» يناقش الثلاثاء مشروعي قانوني «الشرطة» و«التعليم»

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل 7 يناير 2020م، بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروعي قانونين، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة، ويحيل ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.

ويناقش المجلس مشروعي قانونين واردين من اللجان هما.. مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم/‏‏‏5/‏‏‏ لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعليم.

وفي بند الأسئلة يوجه حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالين الأول حول «القرار الوزاري رقم/‏‏‏468/‏‏‏ لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط»، إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والثاني حول «أعداد الفصول الدراسية والمدارس الحكومية في الدولة» ، إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.

وحسب جدول أعمال الجلسة يحيل المجلس ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي.. مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم/‏‏‏3/‏‏‏ لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، أحيل بصفة الاستعجال بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم/‏‏‏18/‏‏‏ لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

إضافة إلى مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم/‏‏‏1/‏‏‏ لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم/‏‏‏11/‏‏‏ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم/‏‏‏5/‏‏‏ لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، أحيل بصفة الاستعجال بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

وفي بند الرسائل الواردة إلى المجلس، يطلع المجلس على رسالتين واردتين من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الأولى بشأن «طلب مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن «التعاونيات» بصفة الاستعجال، والثانية بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة».

وفي بند وارد من هيئة المكتب يطلع المجلس على مذكرة في شأن الطلب المقدم من لجنة رؤساء اللجان بشأن لجنة المستقبل، ومذكرة في شأن تقارير توصيات الموضوعات العامة للفصل التشريعي السادس عشر وهي، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، وتقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة الطاقة والصناعة»، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه».

ويطلع المجلس على/‏‏‏ 19/‏‏‏ مرسوماً بقانون صدرت، كما يصادق على مضبطة الجلسة «الافتتاحية - الأولى» التي انعقدت بتاريخ 14/‏‏‏11/‏‏‏2019م.