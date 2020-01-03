11.8 مليار درهم التبادل غير النفطي بين الإمارات وباكستان

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وباكستان خلال العام 2018، حوالي 11.8 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.

وبلغ عدد الوكالات المسجلة في الدولة 16 وكالة بنهاية 2015، وقرابة 531 علامة تجارية وأكثر من 7 آلاف شركة بنهاية 2017، وتشمل قطاعات الاستثمار المباشر إلى الدولة من باكستان عدداً من الأنشطة منها العقاري والمالي والتأمين والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والإقامة والطعام والتعليم. وفي مجال التبادل التجاري غير النفطي شملت قائمة السلع الأكثر في بند إعادة التصدير: الثمار القشرية والطازجة والجافة، وأجهزة هاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، وأجهزة أخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخر، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة).

كما شملت القائمة سلع جرافات وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات) وآلات تمهيد وتسوية وكشط (سكرابير) ومجارف آلية وآلات استخراج ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف ذاتية الدفع، وإطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة من مطاط، إطارات مصمتة (ملأى) أو جوفاء (نصف مصمته)، أشرطه للإطارات، بطانات أنابيب (فلابس)، من مطاط. وفي بند سلع الصادرات غير النفطية جاءت سلع: «خردة وفضلات حديدية، وسبائك ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب، وبوليمرات الإيثلين، بأشكالها الأولية، وذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق، وبوليمرات البروبلين أو أوليفينات أخر، بأشكالها الأولية، وألومنيوم غير مشغول (خام).

وفي قائمة الواردات، جاءت سلعة الأرز في مقدمة الواردات، وتلتها لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة، وقشريات، وإن كانت مقشورة، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، وقشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء وإن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ودقيق وسميد وكريات قشريات مكتلة صالحة للاستهلاك البشري.

كما ضمت قائمة الواردات سلعة الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق، إضافة إلى الملابس.

وشهد أكتوبر من العام الماضي، توقيع باكستان عقد إنشاء جناحها في معرض إكسبو 2020 دبي، لتبدأ رسمياً إنشاء الجناح والمشاركة في المعرض.

ويقام جناح باكستان في معرض إكسبو 2020 دبي على أساس فكرة «باكستان الصاعدة»، ويتمثل فيه جميع أقاليم ومحافظات باكستان.

وشهد نوفمبر 2019، إعلان الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الدولية الباكستانية، الناقل الوطني لجمهورية باكستان، عن استئناف الشراكة بالرمز بينهما لمنح المسافرين مع الشركتين المزيد من الخيارات بين الإمارات وباكستان وعلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران. ونظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع مجلس الأعمال الباكستاني المهني، في مارس الماضي، ندوة حول الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في استدامة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني. وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في مارس الماضي، السماح للطائرات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة تشغيل رحلاتها إلى مطاري كويته ولاهور، فيما أعلنت مطارات أبوظبي، عن بدء الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، الناقل الوطني في باكستان، تسيير رحلات تربط بين مطار «بيشاور» الباكستاني ومطار العين الدولي، بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الجمعة والأحد.

وفي سبتمبر 2018، استضاف مركز دبي التجاري العالمي معرض العقارات الباكستانية، الذي تولى تنظيمه الموقع الشبكي «Zameen.com»، أكبر بوابة متخصصة في أخبار العقارات في باكستان.