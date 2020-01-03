سعيد بن طحنون يعزي في وفاة أحمد الشامسي

العين (وام) قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور له أحمد محمد بن عديل الشامسي إلى إخوانه وأولاده، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في فلج هزاع - العين، بحضور خلفان راشد النايلي الشامسي وحمد مبارك بن رغش الشامسي وعبدالله بن تريس الظاهري، وعدد من كبار الشخصيات وأعرب معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون عن خالص عزائه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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