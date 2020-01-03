خالد بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح أبناء بن دومان العامري

العين (وام) حضر سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل الزفاف الذي أقامه أبناء بن دومان العامري بمناسبة العرس الجماعي لأبنائهم.

كما حضر الحفل -الذي أقيم في قاعة زاخر للاحتفالات في منطقة العين- الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري، إلى جانب عدد من شيوخ القبائل وكبار المسؤولين والشخصيات، وجمع كبير من أبناء القبائل والمدعوين. وأدت الفرق الشعبية أهازيجها وفنونها الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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