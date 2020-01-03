الامارات | «توظيف» يستهدف الطلبة ويطور مهارات الموظفين

شكرا لقرائتكم خبر عن «توظيف» يستهدف الطلبة ويطور مهارات الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات الدورة الـ14 من معرض التوطين والتدريب الرائد في الدولة (توظيف)، من 27 إلى 29 يناير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة عدد كبير من مؤسسات وهيئات القطاعين الحكومي والخاص.

ويستهدف المعرض المواطنين، سواء من الطلبة أو الموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم، ودعم مسيرتهم المهنية، لمساعدتهم على إيجاد برامج تدريبية وتعليمية طموحة، تساعدهم في معرفة متطلبات سوق العمل والمهن المستحدثة.

وأفاد المنظمون بأن المعرض، الذي تنظمه شركة «إنفورما» للمعارض، سيفتح أبوابه أمام طلبة المدارس الثانوية في يومه الثالث لتمكينهم من الحصول على فهم أفضل لسوق العمل والصناعات المتنوعة المطلوبة، من خلال تقديم عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل، التي ستوفر لهم الإرشاد حول كيفية إعداد أنفسهم أكاديمياً استعداداً لدخول سوق العمل بكل قوة، بهدف خلق كوادر مواطنة قادرة على تعزيز سوق العمل، والارتقاء بمستوى القوى العاملة المواطنة بالدولة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة في مجال التوظيف، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، مشددين على أن المعرض يستهدف أساساً رفع نسب التوطين في مختلف التخصصات بالقطاعين الحكومي والخاص، من خلال تطوير مهارات الكوادر البشرية الشابة.

وقال مدير معرض «توظيف»، تامر نحاس، إن الدورة الجديدة من المعرض تدعم ملف التوطين في الدولة، من خلال دوره التقليدي في مساعدة الباحثين عن عمل على إيجاد فرص مناسبة. كما يركز على المساعدة في سد الفجوة بين متطلبات الموارد البشرية في القطاع الصناعي وإعداد الشباب المواطنين الموهوبين عبر تعريفهم بأهم متطلبات سوق العمل، والمهارات والخبرات ذات الصلة.

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وأضاف أن «فكرة المعرض هذا العام جاءت تأسيساً على منتدى الأعمال الاستراتيجي، الذي عقد في وقت سابق تحت عنوان (أفضل الممارسات في التوطين)، الذي شارك فيه أكثر من 80 مسؤولاً من الموارد البشرية في مؤسسات حكومية وخاصة رائدة في الدولة، وأكدوا خلاله ضرورة إشراك طلبة المدارس لمعرفة الفرص الوظيفية التي يقدمها كل قطاع صناعي، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار السليم في شأن دراستهم، والتخصصات الجامعية المناسبة لتطلعاتهم».

ودعا طلاب المدارس وذويهم ومديري المدارس إلى تحقيق أقصى استفادة خلال فترة المعرض، عبر المشاركة المباشرة مع أصحاب المنظمات والمؤسسات وحضور الورش التدريبية المخصصة لذلك.

ويخصص المعرض هذا العام جناحاً أكاديمياً تشارك فيه جامعات حكومية وخاصة عدة، في إطار مساعي مؤسسات التعليم العالي بالدولة لمساعدة الشباب المواطنين الباحثين عن تطوير مستوياتهم الأكاديمية وتحصيلهم العلمي، إذ يوفر قسم التطوير المهني في المعرض الفرصة للالتقاء بمجموعة من ممثلي الجامعات بالدولة، تقدم باقات متميزة من برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، منها جامعة زايد، وجامعة الإمارات، وجامعة العين، وكلية الإمارات للتكنولوجيا، وكلية أبوظبي للإدارة.

ويفتح معرض «توظيف» أبوابه أمام مواطني الدولة فقط، إذ يستقبل الزوّار على مدى ثلاثة أيام، على أن يكون الدخول بالأوراق الثبوتية (بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر وخلاصة القيد). ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال زيارة المعرض.