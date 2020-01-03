الامارات | انخفاض معدل الوفيات وارتفاع المتوسط العمري لسكان دبي إلى 79.9 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل الوفيات وارتفاع المتوسط العمري لسكان دبي إلى 79.9 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الصحة في دبي عن تراجع تدريجي في معدل الوفيات سنوياً، حيث أصبح 0.48 لكل 1000 فرد من السكان، حسب إحصاء عام 2018، بدلاً عن 1.1 قبل خمس سنوات، مؤكدة ارتفاع المتوسط العمري لسكان دبي ليصل إلى 79.9 سنة، مرجعة ذلك إلى تطور الخدمات الصحية والعلاجية في الإمارة.

وحسب التقرير السنوي لعام 2018 الذي أصدرته الهيئة أخيراً، بلغ عدد الوفيات المسجلة في إمارة دبي 2599 حالة وفاة، بمعدل وفيات 0.84 لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ1.1 حالة سنة 2013، وقد بلغت نسبة الوفيات في الفئة العمرية 60 عاماً فأكثر 39%، مقابل 5.4% في الفئة العمرية أقل من خمس سنوات.

وأشار التقرير إلى أن معدلات وفيات الرضع لعام 2018 قابلة للمقارنة مع الدول المتقدمة، حيث بلغ المعدل 3.4 وفيات لكل 1000 مولود حي، في حين تناقص معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات باطراد على مدى السنوات الماضية في دبي، حيث بلغ معدل الانخفاض خلال سبع سنوات 46.7%. وذكر التقرير أن أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الدوري تصدرت أسباب الوفاة العام الماضي، بنسبة 41.3% من إجمالي الوفيات في مستشفيات إمارة دبي، تتبعها السرطانات بنسبة 19%، ثم الوفيات الناتجة عن الإصابات بنسبة 4.5%. وأكد أن هيئة الصحة في دبي تعمل بمؤسساتها، وقطاعاتها، وجميع منشآتها الطبية، على تحسين جودة الحياة، وضمان مستقبل صحة أفضل، والوصول إلى مجتمع أكثر سعادة.

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30.1 ألف بلاغ

كشفت التقرير الإحصائي الصادر عن هيئة الصحة في دبي أن عدد البلاغات للأمراض المعدية عام 2018 وصل إلى 30 ألفاً و179 بلاغاً، بنسبة زيادة على عام 2017 بلغت 33.7%، الذي يعكس الجهود المبذولة لرصد الأمراض المعدية في دبي، وكذلك تحسين نظام الرصد الحالي، ويتمثل معظم البلاغات لعام 2018 في حالات مرض الأنفلونزا الموسمية، الذي بلغ 50.8% من إجمالي الحالات المبلغ عنها.

وكشف التقرير أن معدل البلاغات للأمراض المعدية قد بلغ 7.1 لكل 1000 من السكان لعام 2018، وقد شكل المواطنون ما نسبته 15.6 % من إجمالي حالات الأمراض المعدية المبلغ عنها، وتمثل الفئة العاملة في الفئة العمرية ما بين 25 و54 سنة نسبة 46.9% من عبء المرض، وكانت نسبة الأطفال دون سن الخامسة 22.5% من إجمالي عبء الأمراض المعدية في عام 2018.