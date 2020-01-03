الامارات | براءة معلم من تهمة ضرب طالب من ذوي الهمم في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن براءة معلم من تهمة ضرب طالب من ذوي الهمم في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنح الفجيرة بالبراءة في قضية متهم فيها معلم أجنبي بمدرسة خاصة في إمارة الفجيرة، بالاعتداء على سلامة جسد طالب من ذوي الهمم، ضرباً بالعصا، مسبباً له إصابة صُنفت بأنها بسيطة.

واستمعت هيئة المحكمة في الجلسات السابقة لترافع المحامية أساور النقبي عن المتهم، الذي يُدرِّس مادة اللغة الإنجليزية في مدرسة حكومية بالإمارة، وبينما كان في الفصل يلقي الدرس، فوجئ بطالبين متشابكين بالأيدي، دون مراعاة لزملائهما ولليوم الدراسي للمعلم الذي يشرح لمجموعة من الطلاب، ما جعله يفصل بينهما أثناء المشاجرة بيده، ولم يستخدم العصا، مشيرةً إلى أن المتهم تواصل مع الإدارة المعنية لاطلاعها على تفاصيل الحادثة.

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وتابعت: «فوجئ المتهم بعد ستة أيام من الحادثة باستدعائه والتحقيق معه»، لافتةً إلى أن الاعتراف المنسوب إلى المتهم في محضر الاستدلالات والتحقيقات يعتبر باطلاً، إذ كانت النيابة العامة تحقق معه دون الاستعانة بمترجم، مطالبة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع مشاجرة بين طالبين في الفصل، أحد طرفيها المجني عليه، وحين انتبه المعلم إليهما فصل بينهما عن طريق عصا كانت بيده، مسبباً له إصابة بسيطة.

وبسؤال هيئة المحكمة للمعلم المتهم في جلسات سابقة أنكر التهمة الموجهة إليه، وبمواجهة الهيئة له باعترافاته أمام النيابة العامة، قال إنه «لم يكن هناك مترجم يوضح التهم الموجهة لي، فأنا لم أقر لأنني لم أفهم شيئاً، كما أطالب برؤية التقرير الطبي الذي يثبت إصابة الطالب، فأنا معلم، وجميع الطلبة أعاملهم معاملة جيدة».