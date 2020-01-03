الامارات | معسكر شتوي لتعزيز قدرات 60 طالباً وطالبة

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر شتوي لتعزيز قدرات 60 طالباً وطالبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس الشارقة للتعليم معسكراً شتوياً، في منطقة مليحة، استهدف 60 من الطلاب والطالبات المواطنين، الذين يدرسون في صفوف الـ10 والـ11، في مدارس الشارقة الحكومية والخاصة، خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الماضي، للطلاب، ومن 29 إلى 31 من الشهر نفسه للطالبات.

وجاء تنظيم المعسكر من خلال مشروع «ركائز» التربوي، بالتعاون مع متحف مليحة للآثار، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والدفاع المدني، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في الشارقة.

ويهدف المجلس من خلال تنظيم المعسكر إلى إعداد جيل من القياديين والقياديات، عبر غرس روح المنافسة والمبادرة والابتكار لدى الطلاب والطالبات، وتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة، بما ينمّي لديهم القدرة على التعامل مع تحديات الحياة المختلفة، ويعزز دورهم الريادي المستقبلي.

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وأكد أمين عام المجلس، محمد أحمد الملا، أن المعسكر يعزز أطر التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية، في الشارقة.

وتضمنت الأنشطة دورة في الإسعافات، ومجال الرصد الفلكي، وتحدي الدراجات، وركوب الخيل، وبرنامج الشرطة المجتمعية حول التنمر، إضافة إلى ورشة قدمتها مؤسسة «فن»، ثم زيارة المعالم الأثرية، ورحلة سفاري، وبرنامج معهد التراث عن الطبخ، وورشة عمل بشأن مكافحة المخدرات، ومحاضرة لوكالة الإمارات للفضاء.

يشار إلى أن مجلس الشارقة للتعليم يحرص على تطوير البرامج والأنشطة المقدمة بالتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات والهيئات المجتمعية في الشارقة، حيث جاء اختيار مشروع «ركائز» ضمن المعسكر، نظراً لقدرته على تعزيز السلوك الإيجابي، ونشره، ومقاومة السلوكيات السلبية.