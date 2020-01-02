شرطة دبي: لا شبهة جنائية في وفاة نجوى قاسم

أكد اللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أنه لا شبهة جنائية في وفاة نجوى قاسم.

وقال المنصوري إن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن وفاة الإعلامية اللبنانية، المذيعة بمحطة "العربية" التلفزيونية، طبيعية نتيجة أزمة قلبية، وأن شرطة دبي اتخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل فحصها من قبل خبراء الطب الشرعي بالأدلة الجنائية، مرجحاً تأكيد نتيجة الفحص الأول.

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