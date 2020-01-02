قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الموافقة على تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام وذلك من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وتصب جميع هذه التشريعات والقوانين في إطار لم شمل الأسر المقيمة وتعزيز الترابط الأسري بينها وجعلها أسراً نافعة متعلمة ومنتجة تدعم سوق العمل في الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مجلس الوزراء يصدر قراراً بتمديد إقامة الأرامل والمطلقات وأبنائهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.