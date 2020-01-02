عصف ذهني لشرطة موانئ دبي

دبي (الاتحاد) نظم مركز شرطة الموانئ في دبي جلسة عصف ذهني، لمناقشة مبادرات وأفكار إبداعية تسهم في تطوير خطط العمل بما ينسجم وتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تواكب بدورها توجهات الحكومة.

ترأس الجلسة العقيد عبيد بن حضيبة مدير مركز شرطة الموانئ، بحضور المقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري، وعدد من الضباط والأفراد من موظفي المركز، حيث تناولوا عدداً من المحاور المتعلقة بمهام المركز وآليات تطوير منظومة العمل، وربط الخطط باستراتيجيات القيادة العامة.

وقال العقيد ابن حضيبة: نشهد عاماً جديداً، عام إكسبو 2020، وعام الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، وعليه فإننا نواكب توجهات الحكومة في وضع خطط واستراتيجيات تستشرف المستقبل وتساهم في تحقيق تطلعات وطموحات شرطة دبي، وتعزز دور المركز في تأمين المنافذ البحرية ومراقبة وضبط حركة الملاحة البحرية، مؤكداً الحرص على عمل جلسات عصف ذهني شامل مع الموظفين، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم في تأدية المهام المنوطة بهم، وتذليل العقبات أمام الموظفين، ووضع خطط مستقبلية تلبي الأهداف والتوجهات.

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