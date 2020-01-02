الامارات | وفاة مواطنَين و4 إصابات بحادث مروري بليغ برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطنَين و4 إصابات بحادث مروري بليغ برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شابان مواطنان تراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة، وأصيب أربعة آخرين بإصابات بين الحرجة والمتوسطة، إثر وقوع حادث تصادم بليغ على طريق شارع أذن_ الطويين جنوب إمارة رأس الخيمة.

وقال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أحمد صالح الهاجري، لـ"الإمارات اليوم" إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات مساء الأربعاء الماضي في الساعة التاسعة وست دقائق يفيد بوجود 6 اصابات إثر حادث مروري وقع على طريق أذن الطويين جنوب إمارة رأس الخيمة.

وأوضح، أنه على الفور تم إرسال سبع مركبات إسعاف وسيارتين مستجيب أول إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود 6 اصابات بينهم حالة وفاة في مكان الحادث، وأربعة حالات حرجة وواحدة متوسطة.

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وأوضح أنه تم إسعاف جميع الحالات في الموقع ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم نقل حالتين حرجتين إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة، وحالتين بين المتوسطة والحرجة إلى مستشفى دبا الفجيرة، ونقل حالة وفاة وأخرى حرجة إلى مستشفى صقر الحكومي.

وقال مصدر في مستشفى صقر الحكومي برأس الخيمة، إن قسم الحوادث والطوارئ استقبل مساء أول من أمس شاب متوفي في مكان الحادث وأخر مصاب بإصابات بليغة إثر تعرضه لحادث مروري قوي.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية لازمة، وتابع أنه تم نقل المصاب إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج نظرا لحالته الصحية البليغة، فيما توفي أحد المصابين متأثرا بإصابته البليغة في أحد المستشفيات التي تم نقلها إليها عن طريق الإسعاف الوطني نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ووقع الحادث إثر دخول مركبة من فتحة التفافية إلى الطريق العام في منطقة أذن_الطويين جنوب إمارة رأس الخيمة دون التأكد من خلو الطريق من المركبات، ما أسفر عن تصادم المركبة بمركبة أخرى قادمة من الطريق الصحيح وفاة شاب في مكان الحادث ونقل المصابين الآخرين للمستشفى حيث توفي أحدهما لاحقا نتيجة إصابته البليغة.