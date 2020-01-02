الامارات | ماذا قالت والدة "روضة المعيني" تعقيباً على إحالة المتهمين في قضية ابنتها إلى الجنايات

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت والدة "روضة المعيني" تعقيباً على إحالة المتهمين في قضية ابنتها إلى الجنايات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت والدة الشابة المواطنة روضة المعيني، ضحية الخطأ الطبي الجسيم، الذي قضى على حالتها الصحية بالكامل، وأدخلها في غيبوبة كاملة لم تفق منها حتى اليوم، إن قرار النائب العام بإحالة الأطباء المتهمين في القضية، إلى المحاكمة الجنائية، اليوم، يعد انتصاراً كبيراً لحق روضة، متمنية أن يؤول الحكم النهائي إلى سحب رخصتهم بشكل كامل، وسجنهم جزاء بما فعلوا .

جاء ذلك تعقيباً على قرار النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بإحالة 4 متهمين هم "الطبيب الجراح وطبيب التخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة، إلى المحاكمة الجنائية، نظراً لما ارتكبوه من خطأ طبي جسيم، خلف لديها عاهات مستديمة.

وأكدت نوال محمد والدة الشابة الإماراتية روضة المعيني لـ " الإمارات اليوم " أن قرار النائب العام يعد انتصاراً كبيرة لقضية روضة، التي ضاع مستقبلها وحياتها بسبب إهمال الأطباء المتهمين، وأعربت عن أمنيتها أن يستم سحب رخصهم المهنية بشكل دائم حتى لا يتأذى أحد آخر بسببهم، كذلك سجنهم جزاء بما فعلوا في حق ابنتها .

ولفتت إلى أن ابنتها ما زالت في حالة غيبوبة كاملة، وتعاني من مضاعفات صحية خطرة، الأمر الذي يوجب توقيع أشد العقوبات على الأطباء المتهمين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم .