كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة عقارية في دبي تجذب المستثمرين بصفقات العملات المشفرة

عقدت شركة Arms & McGregor العقارية في دبي شراكة مع شركة بلوم تكنولوجيز الكورية الجنوبية لتسمح بشراء العقارات في الإمارة باستخدام العملات المشفرة.

ومن المتوقع أن تجذب الاتفاقية حوالي 1000 مستثمر عقاري إلى دبي، وفقًا لإصدار من Arms & McGregor، حيث تم شراء العقارات من خلال العملة المشفرة Locus، وهي الأموال الافتراضية الصادرة عن بلوم.

وقال مكرم هاني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Arms & McGregor International Realty: “ستمكّن هذه الشراكة Arms & McGregor International Realty من تقديم تجربة خالية من المتاعب وتمكين المستثمرين العقاريين من كوريا من الوصول إلى سوق دبي مع السماح لمطوري دبي ولاعبي السوق الوصول غير المسبوق إلى مجموعة رائعة من المستثمرين”.

وقال سانج يون لي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للتكنولوجيا، إن هذه الصفقة ستوفر للعملاء رسوم التحويلات وتأمل أن تجعل الصناعة أكثر شفافية، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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وأضاف “نحن نواجه حقبة جديدة، حيث تنتقل العديد من الصناعات إلى تكامل المنصات الرقمية واعتماد التكنولوجيا على مستوى المعاملات، ونعتقد أن الأعمال العقارية يجب أن تتقدم باستخدام المنصات الرقمية أيضًا”.