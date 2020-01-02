كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| كيف احتفلت الإمارات بموسم مهرجانات الشتاء في الستينات؟

يحتفل كل جزء من العالم بنهاية العام بشكل مختلف، وفي دولة الإمارات عادة ما يرتبط موسم الأعياد بازدياد المبيعات وأشجار عيد الميلاد والرحلات إلى الصحراء والعديد من النشاطات الاحتفالية الأخرى.

لكن في الماضي كانت الاحتفالات مختلفة بعض الشيء، ففي مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي على حساب تاريخ الإمارات، يمكن التعرف على طرق الاحتفال في البلاد في الستينات.

وفي المقطع، يمكن ملاحظة تفاعل بين المواطنين البريطانيين والإماراتيين، حيث كان لدى الدولتين صداقة ثابتة منذ توقيع معاهدة رسمية بين الولايات المتصالحة آنذاك والمملكة المتحدة في عام 1892.

وهذا المقطع الذي يركز أيضًا على تجمع الأطفال الصغار لتناول الطعام، يعرض تبادل الأفكار ويسلط الضوء على روح التسامح، بحسب غلف نيوز.