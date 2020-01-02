كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “ذا أوبوس دبي” من بين أفضل فنادق العالم في 2020

أعلنت مجموعة omniyatofficial على Instagram اختيار فندق Opus من Omniyat كواحد من أفضل 10 فنادق في العالم لعام 2019. يقع الفندق ذو الـ 5 نجوم في برج Opus متعدد الاستخدامات. وسيتم افتتاحه في فبراير 2020 وهو أول فندق يتم تصميمه بالكامل من قبل المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد. وتم تصميم Opus كبرجين منفصلين يندمجان في شكل واحد فريد يأخذ شكل مكعب. ويرتبط البرجان بأتريوم من أربعة طوابق على مستوى الأرض ومتصلان أيضًا بجسر ثلاثي الطوابق بعرض 38 مترًا غير متماثل يبلغ ارتفاعه 71 مترًا فوق سطح الأرض، بحسب غلف نيوز.

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