الامارات | إحالة المتهمين في قضية روضة المعيني إلى المحاكمة الجنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المتهمين في قضية روضة المعيني إلى المحاكمة الجنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر ‏النائب العام لامارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، بإحالة المتهمين في قضية روضة المعيني ضحية الخطأ الطبي الجسيم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً وفاقاً لما ارتكبوه من خطأ طبي جسيم تخلف لديها من جرائه عاهات مستديمة.

وكان النائب العام قد أصدر قراره رقم 23 لسنة 2016 بتشكيل فريق للتحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية مكون من عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة برئاسة المستشار حمد جمعة الخلافي المحامي العام الأول رئيس النيابة الكلية، وقد اختص بتحقيق قضية روضة المعيني، المحامي العام عضو فريق التحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبيةالمستشار يونس حسين البلوشي.

وقد بادرت النيابة العامة فور ورود الأوراق إليها مرفقاً بها التقرير المبدئي لهيئة صحة دبي المؤرخ 22/05/2019 بمباشرة التحقيقات على قدم وساق عدة أشهر أرسلت خلالها تقارير طبية تكميلية وردود من هيئة صحة دبي حتى شهر سبتمبر عام 2019 وظلت النيابة العامة متربصة ورود تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بعد نظر التظلمات والمشكلة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية حتى تم وروده وايداعه بالتحقيقات بمرفقاته التكميلية بتاريخ 20/11/2019.