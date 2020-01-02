الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من اتصالات ورسائل احتيال "مشبوهة"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من اتصالات ورسائل احتيال "مشبوهة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي الجمهور من الاستجابة لأية مكالمات هاتفية ورسائل مشبوهة، تستهدف الاستيلاء على مبالغ مالية بالاحتيال والنصب على الضحايا، بدعوى تنظيم وإقامة مهرجانات تحت مظلة اسماء وهمية لجهات في القطاعين العام والخاص.

ودعت الشرطة الجمهور إلى ضرورة عدم الانقياد وراء مثل هذه المكالمات والرسائل المشبوهة والتأكّد من مصدرها لتجنب التعرض للاحتيال والمبادرة بالتحقق من مدى صحتها والإبلاغ عن أي مكالمات هاتفية ورسائل نصية تثير الشكوك.

واعتبرت شرطة أبوظبي وعي المجتمع "خط الدفاع الأول" في التصدّي لمثل هذه السلوكيات السلبية، وذلك من خلال إبلاغ الجهات المعنية وتتبع تلك الجرائم الهاتفية والالكترونية بشكل مبكر، داعية إلى ضرورة عدم التهاون في عملية الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، وإن لم يقع الشخص ضحيتها، وذلك بالإبلاغ رسمياً عن الحادثة، أو بالاتصال على خدمة أمان على الرقم 8002626.