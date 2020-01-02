كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أهم المشاريع المنتظرة في الإمارات في 2020؟

من المتوقع أن يكون عام 2020 في الإمارات حافلاً بالأحداث والمشاريع الضخمة التي ستعيد تشكيل المستقبل في البلاد.

وفيما يلي أهم هذه المشاريع بحسب موقع scoopempire:

معرض إكسبو:

لا شك أن معرض إكسبو دبي سيكون أهم حدث في الإمارات بل ربما في العالم هذا العام، حيث ينطلق في 20 أكتوبر ويستمر على مدى 6 أشهر، بمشاركة عدد كبير من دول العالم، ومن المتوقع أن يجذب الملايين من الزوار، ويؤدي إلى إنعاش العديد من القطاعات في البلاد.

مهمة المريخ

من المنتظر أن ينطلق مسبار الأمل في مهمة إلى الكوكب الأحمر في شهر يوليو 2020، ومن المخطط أن يصل إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور 50 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات.

Advertisements

عين دبي

تُضيف “عين دبي” التي تقع على جزيرة “بلوواترز” رقما قياسيا عالميا جديدا إلى سجل دبي المليء بالإنجازات. وسيبلغ ارتفاع هذه العجلة الترفيهية الضخمة 210 أمتار، ما يجعلها الأعلى من نوعها في العالم. كما ستوفر إطلالة رائعة على أفق دبي نظراً لموقعها الاستراتيجي على الواجهة البحرية لمنطقة “جي بي آر”.

بعد اكتمال بنائها، ستوفر “عين دبي” إطلالات رائعة على أفق مدينة دبي بما في ذلك برج العرب ونخلة جميرا وبرج خليفة. أمّا قاعدة العجلة فستكون منطقة ترفيهية وسيتمّ تزويدها بشاشة LED ضخمة.

متحف المستقبل

من التغير المناخي إلى الاختراقات في مجال الطب، يهدف المتحف إلى أن يكون بمثابة قاعدة لاستكشاف أعظم التحديات والتقنيات، التي ستشكل المستقبل، والمتحف عبارة عن مبادرة من مؤسسة دبي للمستقبل، والتي يقودها الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء، وحاكم دبي. ويحمل المتحف أهمية استراتيجية لحكومة دبي الطموحة، إذ أن تنمية الثقافة هي مفتاح لاستراتيجية السياحة في المدينة.