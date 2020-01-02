جامع الشيخ زايد الكبير يختتم «الدليل الثقافي الصغير»

أبوظبي (وام)

اختتم مركز جامع الشيخ زايد الكبير، فعاليات الدورة الثامنة من برنامج «الدليل الثقافي الصغير» التي أقيمت خلال الفترة من 22 إلى 31 ديسمبر الماضي واستهدفت طلاب وطالبات المدارس ممن تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاماً.

وتنطلق فكرة برنامج الدليل الثقافي الصغير من استراتيجية المركز الرامية لتقديم الصورة الحضارية للدولة، ونقل رسالتها في التسامح، والكشف عن ثراء ثقافتها وإرثها الخالد، إلى جانب تخليد إسهامات الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه النبيلة التي أرساها دعائم ثابتة لمجتمع دولة الإمارات.

وأشارت أمينة الحمادي، رئيس قسم الجولات الثقافية بالإنابة، إلى أن برنامج الدليل الثقافي الصغير تمحور في دورته الثامنة حول المسؤولية المجتمعية، المتمثلة في إعداد جيل من أبناء الوطن، يحملون رسالته ويحققون تطلعاته ويقدمون النموذج المشرف لابن الإمارات بما جبل عليه من قيم أصيلة وانفتاح حضاري يتيح له التواصل مع الثقافات الأخرى بلغة التسامح والاعتدال، مع التمسك بثوابته الدينية والوطنية، وذلك إيماناً من المركز بالأجيال كثروة وطنية يستند إليها في مسيرة تنميته الشاملة.

ولفتت الحمادي إلى أن البرنامج تضمن ورشة عمل هدفت إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى المشاركين، كما عمد المركز على تنظيم البرنامج في دورته الثامنة بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة في جامعة زايد، بهدف استثمار مواهب وطاقات طالبات الكلية في تخصصات عدة كالتصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي لتصميم وتقديم الورش الفنية، حيث تعد مشاركة الطالبات في تنظيم البرنامج فرصة مميزة لممارسة تخصصاتهن وتطبيقها بصورة عملية من شأنها صقل مهاراتهن وتطوير إمكاناتهن في مختلف المجالات الفنية بالصورة التي تخدم أهداف البرنامج.